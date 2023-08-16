Андрій Бєдняков влучно поставив на місце росіянку, яка видала маячню про його "вербування"

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, які листи й досі отримує в особисті повідомлення від росіян.

Зокрема, одна жителька країни-агресорки виписувала шоумену, що його нібито ще задовго до повномасштабної війни "завербували". Бєдняков вирішив відповісти на маячню росіянки та влучно поставив її на місце.

Ведучий із гумором підтвердив її здогадки та із сарказмом розповів, як відбувся процес його "вербування".

"Спочатку мене хотіли "залаптювати", але потім "завербували"…Кожну ніч під подушку дружина клала том Стуса. Вранці до супу кидала по одній волосині Буданова. Ввечері ми вигулювали собаку лише в одному парку…Ми завжди ходили лише до цього парку. Пізніше я зрозумів чому…Треба було, щоб собака піс*ла під берези! Врятуйте мене! "Розвербуйте", - із сарказмом написав шоумен.

Листування Андрія Бєднякова з росіянкою / Фото: instagram.com/biedniakov

Росіянка прочитала повідомлення від Бєднякова, однак нічого не відповіла. Очевидно, що шоумен пожартував. Однак, чи зрозуміла це жителька країни-агресорки, незрозуміло.

Нагадаємо, нещодавно артистка Вєрка Сердючка поставила на місце росіян, які поширювали фейки про її тур містами США. Виконавиця обматюкала їх та показала, що у неї під спідницею.

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