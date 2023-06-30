Андрій Бєдняков вперше розповів, через що розходився з дружиною: "Я дозволяв собі зайвого"

Український ведучий та шоумен Андрій Бєдняков вперше поділився, що навіть у його на перший погляд ідеальних стосунках з акторкою Анастасією Короткою траплялися критичні моменти.

У програмі "Слава+" Бєдняков розповів, що вони разом з Настею вже 16 років і зізнався, що за цей період вони декілька разів ледь не розійшлися. Вперше серйозно над цим пара замислилася, коли обоє були ще у Маріуполі. Бєдняков зазначив, що у цьому був винен він, оскільки поводився дуже погано:

"Ми одного разу розходилися навіть на якийсь там період, на два чи на три місяці. Ще було в Маріуполі. Я був мудаком, я дуже погано поводився. Дозволяв собі зайвого, я міг дуже сильно образливе щось сказати. Це з дитинства така історія. Це не бидло, це інакше, це мудак. Це була особисто моя проблема. Було в Києві, коли ми розуміли, що щось у нас якось… Ми розмовляли. Одного разу було ніби вже так серйозно. Але ми прокручували все і починали спочатку", - поділився ведучий.

Андрій Бєдняков та Настя Коротка

Зараз Бєдняков називає дружину своїм найкращим і найголовнішим другом, проте зазначає, що не завжди все може розповісти коханій:

"В деяких моментах цьому другу можна щось не розповідати. Є різні моменти, до яких вона ставиться не так, як я ставлюся і краще ці теми не підіймати. Краще самому їх десь розрулити", - пояснив Бєдняков.

Також шоумен відповів, на чому вже протягом тсількох років тримаються їхні стосунки:

"Не знаю часом на чому тримаються. На чому тримаються… на дітях, на повазі, на планах на майбутнє. Ну казати, що "наші стосунки на коханні" – це така нещирість. Так, є кохання. Але казати, що "на коханні", як оце люблять казати. Скільки було, що казали "на коханні", а наступного дня вже лайном одне одного поливають", - сказав шоумен.

Андрій Бєдняков з дружиною / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков прокоментував, що російські окупанти зробили з його майном у Маріуполі. Також ведучий поділився, скільки грошей на місяць йому потрібно для життя.

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