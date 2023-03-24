Андрій Бєдняков замилував архівним фото з вагітною дружиною та донькою

Зірка "Орла та решки" Андрій Бєдняков поділився милою світлиною зі своєю родиною.

Днями телеведучий відсвяткував свій 36-й день народження та отримав багато привітань від своїх прихильників. За теплі слова на свою адресу Бєдняков вирішив подякувати усім у дописі в Instagram.

До публікації шоумен додав світлину на тлі океану разом зі своєю дружиною Анастасією Короткою, яка тоді ще була при надії, та донькою. Бєдняков зізнався, що хоче зробити таке ж фото у звільненому від окупантів Маріуполі.

"Дякую всім за привітання з днем народження! Хто не привітав - той москаль. Фото старе! Наступного року хочу таке ж фото. Тільки в Маріуполі", - написав телеведучий.

Андрій Бєдняков з родиною / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що Анастасія зворушливо привітала чоловіка з днем народження. Дружина шоумена поділилася кумедними кадрами з сімейного архіву.

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