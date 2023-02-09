Андрій Бєдняков замилував архівною світлиною та влучно висміяв безглузді наративи росіян

Телеведучий Андрій Бєдняков поділився з прихильникам архівним фото.

Так, в Instagram-stories знаменитість опублікував чорно-білий знімок, на якому він постає 3-річним маленьким хлопчиком. На світлині Бєдняков бавився з песиком, коли його вирішили сфотографувати.

Ведучий не лише опублікував архівний кадр, а й продемонстрував своє відмінне почуття гумору. Знаменитість влучно висміяв безглузді наративи росіян про те, що в Україні є сатаністи.

Маленький Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Україна. 1990 рік. Маленький сатаніст щойно з'їв всю кашу з миски у собаки і дивиться, як його батьки відривають голову в голуба", - пожартував ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков поскаржився на таксиста, який слухав пісні російських виконавців, які підтримують війну в Україні. Ведучого здивувала позиція водія, який на зауваження заявив, що він "внє палітікі".

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