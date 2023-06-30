Андрій Бєдняков зізнався, що з йогом майном у Маріуполі і скільки він заробляє на місяць

Шоумен поділився, що під час повномасштабної війни майже нічого не заробляє.

Український ведучий та шоумен Андрій Бєдняков поділився, як заробляє під час повномасштабної війни.

Як зізнався Бєдняков у програмі "Слава+", наразі майже нічого не приносить йому дохід, оскільки він відмовляється від того, як заробляв раніше. Йдеться про корпоративи, які шоумен морально не може вести:

"Я не можу морально. Це не камінь у чийсь город. Я жодного разу не був у басейні. У кожного своя психологія. Я можу розважатися, я п’ю алкоголь. Але є дві речі, яких я не робив після початку повномасштабної війни: це басейн і караоке. В Одесі я не був. Не можу змусити себе туди поїхати. Тому що це концерти, клуби. Я не можу поїхати за кордон і провести весілля. Хоча я віддаю 70% прибутків на ЗСУ. Майже нічого не заробляю", - поділився Бєдняков.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Він додав, що у Києві мешкає у своїй квартирі, багато ходить пішки і не витрачає гроші на бензин. Також Бєдняков поділився, що йому на місяць потрібно більше 20 тисяч грн, але скільки саме заробляє ведучий, він не сказав.

Також знаменитість поділився, що з його майном в окупованому Маріурполі, звідки Бєдняков родом:

"Одну (квартиру – прим.ред.) знесли, це була квартира сестри. Будинок знесли, на жаль. А там, де мамина квартира, ніби поки що стоїть, але я не знаю. Я боюся питати і зайвий раз туди когось... Вона ніби стоїть поки що. Я не боюся, що заберуть квартиру. Я не боюся, що знесуть будинок. Я боюся, що не дістану фотографії мої, мами, батька, дитячі грамоти. Декілька книжок. І ось такі артефакти, як магнітофон, речі батьків. А на квартиру я зароблю", - сказав Бєдняков.

Нагадаємо, не так давно дружина Андрія Бєднякова Настя Коротка похизувалася успіхами їхнього семимісячного сина. Настя з дітьми наразі перебуває в Америці.

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