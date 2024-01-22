Андрій Бєдняков зізнався, як відбив свою дружину в іншого чоловіка та як освідчився їй

Український шоумен Андрій Бєдняков пригадав, як познайомився з дружиною, акторкою Анастасією Короткою, відбив її в іншого чоловіка та як освідчився.

Пара познайомилася завдяки КВК. Як зізнався Андрій Бєдняков в інтерв'ю Раміні Есхакзай, він помітив Настю на репетиції, і вона одразу йому сподобалася. Згодом він дізнався, що в Короткої на той час був бойфренд, однак самого ж шоумена це лише більше змотивувало. Врешті-решт, між парочкою спалахнула іскра і так почалися їхні стосунки.

Андрій Бєдняков із дружиною / Фото: скриншот з відео

"Був спільний захід, нас покликали подивитися на репетицію, Настя сподобалася. Команда, де грала Настя, вони були тоді зірками, про них писали в газетах. Це була стандартна історія: погляди, щось пожартував, підколов. Потім поїхали разом на гастролі з КВК, дізнався, що у неї був хлопець, це ще більше мотивувало. Так якось все вийшло", - пригадав ведучий.

До речі, Анастасія зізнався, що їй одразу сподобався Бєдняков. Ведучий неабияк підкорив акторку своїм зовнішнім виглядом.

"Мені подобалося, що він сильний, впевнений, зухвалий, симпатичний був, з волоссям довгим. Я повелася на красу", - зізналась Настя.

Андрій Бєдняков із дружиною / Фото: скриншот з відео

Також Бєдняков розповів, як освідчився коханій. До слова, пара тривалий час була разом, однак не квапилася узаконювати стосунки. Врешті, Бєдняков освідчився Короткій. Шоумен вважав, що Насті було важливо вийти заміж.

"Ми якось про це взагалі не думали. Я освідчився виключно через Настю, бо мені здається, дівчині хочеться цього. Цей стереотип, що маєте обов'язково одружитися... Я зараз вважаю, що якщо не хочете одружуватися, просто живіть разом", - розповів ведучий.

Весілля Андрія Бєднякова / Фото: old.izvestia.com.ua

Нагадаємо, раніше Анастасія Коротка зізналась, скільки заплатила за пологи в США. Також акторка розповіла про їхні з чоловіком доходи.

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