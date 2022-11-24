Андрій Бєдняков звернувся до українців, які слухають російську музику: "Ви так само "лупили" по наших ТЕЦ"

Ведучий вкотре акцентував увагу на тому, що слухаючи російських виконавців, українці тим самим фінансують країну-агресорку.

Ведучий та шоумен Андрій Бєдняков звернувся до тих українців, які своїми діями продовжують фінансувати нашого ворога.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Бєдняков залишив емоційний допис, у якому вкотре наголосив, що від прослуховування російської музики на музичних платформах українці тим самим допомагають росіянам отримувати дохід, з якого платять податки, які потім йдуть на ворожі ракети.

"Якщо хоч бл*ть хтось/колись виставить сторіз з концертів тіматєй і буде плакати з вином під плаксивий кальянний реп. Чи "пад грусний денс, атпуская вашу любовь" буде телефонувати колишньому, знайте: ви так само "лупили" по українській енергетиці та лишали українців без світла і тепла", - наголосив Бєдняков.

Андрій Бєдняков звернувся до тих українців, які слухають російську музику / Фото: instagram.com/biedniakov

Зазначимо, що над композицією працює багато людей, не лише артист, який її виконує. Слухаючи трек на музичних платформах, як от Spotify, YouTube і т.д., ви збільшуєте його популярність, відповідно він приносить дохід команді. Далі від цього доходу лейбл, під яким артист видає пісню на музичній платформі, сплачує податок. Ось чому треба припинити слухати російську музику – щоб не фінансувати терориста.

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