Андрій Бєдняков зворушив зверненням до покійної мами, яка померла в окупованому Маріуполі

Ведучий та шоумен Андрій Бєдняков звернувся до своєї покійної мами, яка померла в окупованому Маріуполі.

У своєму фотоблогу знаменитість присвятив рідній людині зворушливий допис. Зокрема, у мами Андрія сьогодні мав би бути день народження. Тож, Бєдняков вирішив привітати близьку людину з її святом.

"З днем народження, Ма. Цінуйте батьків, дуже вас прошу", - написав Андрій та додав слово "завжди" із червоним сердечком.

Мама Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Також ведучий опублікував архівне фото мами, яке було зроблене у Маріуполі. На знімку рідна людина Бєднякова позує з букетом бузку на тлі дороги.

Зазначимо, мама Андрія Бєднякова померла в окупованому Маріуполі. Рідна людина ведучого тяжко хворіла, тож з кожним днем їй було все гірше і гірше. Жінка перебувала у холодній квартирі без води та опалення. Також на стан мами Бєдянкова постійно негативно впливали вибухи. Жінка впала у кому, а незабаром – померла. Сестра ведучого змогла вивезти та поховати маму.

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