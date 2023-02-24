Андрій Бєдянков показав, що російські окупанти зробили з його школою у Маріуполі

Телеведучий Андрій Бєдняков обурився тим, що російські окупанти роблять з його рідним містом Маріуполем.

Під час окупації загарбники намагаються нав'язати для місцевих мешканців свої порядки та символіку. Так, росіяни знівечили один з навчальних закладів Маріуполя, а саме школу №47, в якій навчався Бєдняков.

Світлинами альма-матер ведучий поділився в сторіз в Instagram. Він пригадав, якою школа була до окупації.

"Моя школа, в якій я навчався. Одразу біля мого будинку, який знесли. Вона була однією з найкращих шкіл у місті. Сучасна. І фантастичний спортивний сектор: велике футбольне поле, баскетбольний та мініфутбольний майданчики, бігові доріжки покриттям з м'яким. Про таке можна було лише мріяти, коли я займався легкою атлетикою", - розповів Бєдняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Зараз же окупанти перефарбували будівлю у свій так званий "триколор" та повісили російські прапори.

"Розмалювали, бл*ть, в інші кольори. Повісили якісь видумані прапори з комп'ютерної гри і хизуються. Ви все вкрали в своєму житті, якщо воно звичайно ваше, і ви його теж в когось не сп*здили", - обурився шоумен.

Раніше Андрій Бєдняков показав моторошні кадри свого будинку у Маріуполі, який підло зруйнували російські окупати.

Читайте також: