Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Андрій Бєдянков показав, що російські окупанти зробили з його школою у Маріуполі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
744
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Андрій Бєдянков показав, що російські окупанти зробили з його школою у Маріуполі

Фото: instagram.com/biedniakov

Навчальний заклад бв одним з найкращих у місті.

Телеведучий Андрій Бєдняков обурився тим, що російські окупанти роблять з його рідним містом Маріуполем. 

Під час окупації загарбники намагаються нав'язати для місцевих мешканців свої порядки та символіку. Так, росіяни знівечили один з навчальних закладів Маріуполя, а саме школу №47, в якій навчався Бєдняков.

Світлинами альма-матер ведучий поділився в сторіз в Instagram. Він пригадав, якою школа була до окупації. 

"Моя школа, в якій я навчався. Одразу біля мого будинку, який знесли. Вона була однією з найкращих шкіл у місті. Сучасна. І фантастичний спортивний сектор: велике футбольне поле, баскетбольний та мініфутбольний майданчики, бігові доріжки покриттям з м'яким. Про таке можна було лише мріяти, коли я займався легкою атлетикою", - розповів Бєдняков.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

Зараз же окупанти перефарбували будівлю у свій так званий "триколор" та повісили російські прапори.

"Розмалювали, бл*ть, в інші кольори. Повісили якісь видумані прапори з комп'ютерної гри і хизуються. Ви все вкрали в своєму житті, якщо воно звичайно ваше, і ви його теж в когось не сп*здили", - обурився шоумен. 

Раніше Андрій Бєдняков показав моторошні кадри свого будинку у Маріуполі, який підло зруйнували російські окупати.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
744
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація