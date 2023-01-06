Андрій Бєдянков потролив російську пропаганду і розповів про день "звичайного" українця з НАТО і біозброєю

Український шоумен Андрій Бєдняков потролив російський пропагандистів і розписав день "звичайного" українця.

Жартівливий допис телеведучий поширив на своїй сторінці в Instagram. У ньому він написав, як він зустрічається з бійцями НАТО у ліфті щодня та роздає дітям зброю, а також не забув про "загниваюшій запад", як про це пишуть пропагандисти в РФ.

"Вийшов я, хохол проплачений, вперше на вулицю у 2023. Все стабільно у Новому році. Привітався у ліфті з бійцями НАТО,

потім підкинув снігу в багаття людям з Європи, які сюди натовпами кинулися. Мерзнуть там, як собаки. Трохи поспілкувався із сусідами: батьком 1 та батьком 2, які своїх дітей гуляти вивели на дитячий майданчик. Граються малюки. Тільки ходити навчилися, а вже зі стволами в руках. Скачуть. адже "хто не скаче, той..." у нас все чітко на районі з цим", - потролив пропаганду в РФ Бєдняков.

Не обійшлося і без популярної казочки росіян про те, що в Україні розробляють "біологічну зброю" з птахами.

"Посміхнувся дітям, Помахав рукою в слід, що відлітає зимувати на південь, птахам біологічним. Гаразд. Піду з сусідами у слова пакетами грати, мені на літеру Х треба. Доброго дня, сатаністи", - додав шоумен.

У коментарях шанувальники оцінили гумор телеведучого та посміялися, що впізнають себе у цих рядках.

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