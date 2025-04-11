Андрій Чивурін із КВК висловився про смерть Маслякова: "Я знав, що він хворів"

Андрій Чивурін і Олександр Масляков

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Український редактор "Ліги Сміху", капітан команди КВК "ХАІ" і сценарист Андрій Чивурін висловився про смерть колишнього колеги ведучого КВК Олександра Маслякова.

Чивурін майже 17 років пропрацював в російському "КВН". В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" він пригадав співпрацю з Масляковим. За словами Чивуріна, він дуже цінував ведучого як майстра, аж допоки не почалася війна й комік став на бік пропаганди. Тому торік звістку про смерть росіянина, який мав рак легенів, він сприйняв байдуже.

Олександр Масляков

"В мене не було жодних таких яскравих відчуттів. Він був людиною дуже похилого віку, я знав, що він хворіє, і в принципі це не було несподіванкою, що він помер. Я не плакав, в мене не було відчуття якоїсь неймовірної втрати. Саме тому, що мовчання цієї людини, яку я свого часу дуже поважав, я досі вважаю його професіоналом своєї тієї справи, а не тієї, в яке перетворився КВК останніми роками. Коли в журі сів Шаман, коли команди ще 2014 року вважали анексію Криму приводом для жарту, для мене ця двіжуха вже почала згортатися", — розповів Чивурін.

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Нагадаємо, нещодавно Андрій Чивурін висловився про зірок у владі та чи готовий сам піти в політику.