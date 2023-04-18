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Андрій Данилко через нові правила виїзду артистів за кордон не зміг вирушити в тур

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Андрій Данилко через нові правила виїзду артистів за кордон не зміг вирушити в тур

Вєрка Сердючка

Артист разом з командою мав поїхати на гастролі до США та Канади.

Український шоумен Андрій Данилко поділився, що не може поїхати у турне містами США та Канади.

Як у своєму Instagram повідомив знаменитість, причиною цього стали нові правила виїзду артистів-чоловіків за кордон. Не всі учасники творчої команди встигли вчасно оформити необхідні документи, а Данилко не хоче давати концерти не в повному складі.

Вєрка Сердючка / © instagram.com/v_serduchka
Вєрка Сердючка / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Ми маємо велику команду, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду", - пояснив музикант.

Однак тур США та Канадою Андрій Данилко не скасовує, а переносить на інші дати.

"Нам щиро шкода, що обставини зіграли проти нас, але скоро ми неодмінно приїдемо до вас, щоб підтримувати Україну. Всі квитки залишаються дійсними на нові дати, які оголосимо вже незабаром", - додав артист.

Вєрка Сердючка з мамою / © instagram.com/v_serduchka
Вєрка Сердючка з мамою / Фото: instagram.com/v_serduchka

Зазначимо, Мінкульт посилив правила виїзду артистів-чоловіків за кордон після того, як деякі діячі культури, як от, наприклад комік Андрій Щегель та режисер Тарас Голубков, обманом отримували дозвіл та тікали з країни.

Нагадаємо, Андрій Данилко раніше вже переносив свій тур, щоправда, європейськими країнами. Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям у співака. Музикант втратив голос та не міг навіть говорити. Раніше Данилко розповів, як зараз почувається та як минає його лікування.

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Дата публікації
Перегляди
494
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