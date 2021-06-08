Андрій Данилко лікується у санаторії радянських часів під Києвом

Стало відомо, де артист покращує своє здоров'я.

Український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка декілька місяців тому розповів про свою хворобу.

Представники артиста тоді зізналися, що у нього є певні проблеми зі сном. Проте, де саме і як проходить лікування Данилко не розповідав. Як з'ясувала програма "Викриття", зірка віддає перевагу не дорогим заморським лікувальним центрам, а своїм рідним, українським санаторіям.

Так, стало відомо, що Данилко доволі часто покращує своє здоров'я у скромному клінічному реабілітаційному санаторії "Жовтень" у Конча-Заспі. Схоже, ремонт тут був ще за радянських часів, оскільки все тут просякнуте духом тих часів.

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Як розповіли місцеві лікарі, найчастіше сюди артист приїздив після виснажливих гастрольних новорічних турів. І тут він почувався як дома та міг морально відпочити.

"Востаннє був рік тому, завжди зупиняється у 714 номері – це його номер, він залишив там тренажер свій. Щодня масаж, квантова терапія, лікувальна гімнастика, клізмові процедури. Програма включає в себе дієту – безбілкова, безсольова", - розповіла лікарка.

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Зазначимо, що вартість 5-ти денної путівки з проживанням, харчуванням та усіма процедурами становить від 9 до 13 500 тисяч гривень. Данилко, за словами лікарів, дуже сумлінний пацієнт і дотримується усіх їхніх вимог.

Зазначимо, що тут Данилко також налагоджував і свої циркадні ритми. Як відомо, у артиста є проблеми зі сном. У санаторії він без проблем прокидався о 6 годині ранку, а от заснути вчасно зазвичай було справжньою проблемою. Лікарка розповіла, що в санаторії дають настоянки та седативні збори, які допомагають нормалізувати сон.

Нагадаємо, що про серйозні проблеми зі здоров'ям Андрія Данилка у квітні цього року розповів його продюсер Юрій Нікітін. За словами Нікітіна, у артиста були серйозні депресії.

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