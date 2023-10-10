Андрій Данилко ніжно привітав "маму" Вєрки Сердючки та показав її гарне фото з незвичним букетом

Артистка святкує день народження.
Артист Андрій Данилко, відомий за своїм образом Вєрки Сердючки, привітав з днем народження свою колегу по сцені Інну Бєлоконь.
Сьогодні, 10 жовтня, знаменитість святкує свій 55 день народження. З нагоди свята на своїй сторінці в Instagram шоумен поділився гарною світлиною своєї сценічної "мами".
У кадрі усміхнена Бєлоконь позувала без макіяжу з великим незвичним букетом - артистці подарували композицію з білих квітів та пляшок пива з різними закусками.
"Happy Birthday, рідненька! Твої: Андрій Данилко & team VERKA SERDUCHKA!", - привітав подругу Данилко та увесь їхній творчий колектив.
До привітань приєдналися зіркове колеги та шанувальники, які побажали Бєлоконь щасливих та довгих років життя.
Нагадаємо, що днями Андрій Данилко також відсвяткував свій день народження - артисту виповнилося 50 років. Шоумен розповів, як він відсвяткував ювілей та поділився архівним фото.
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