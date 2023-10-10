Андрій Данилко ніжно привітав "маму" Вєрки Сердючки та показав її гарне фото з незвичним букетом

Артист Андрій Данилко, відомий за своїм образом Вєрки Сердючки, привітав з днем народження свою колегу по сцені Інну Бєлоконь.

Сьогодні, 10 жовтня, знаменитість святкує свій 55 день народження. З нагоди свята на своїй сторінці в Instagram шоумен поділився гарною світлиною своєї сценічної "мами".

У кадрі усміхнена Бєлоконь позувала без макіяжу з великим незвичним букетом - артистці подарували композицію з білих квітів та пляшок пива з різними закусками.

"Happy Birthday, рідненька! Твої: Андрій Данилко & team VERKA SERDUCHKA!", - привітав подругу Данилко та увесь їхній творчий колектив.

Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

До привітань приєдналися зіркове колеги та шанувальники, які побажали Бєлоконь щасливих та довгих років життя.

Нагадаємо, що днями Андрій Данилко також відсвяткував свій день народження - артисту виповнилося 50 років. Шоумен розповів, як він відсвяткував ювілей та поділився архівним фото.

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