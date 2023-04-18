Андрій Данилко після серйозної хвороби розповів про самопочуття: "Можу втратити голос назавжди"

Український артист Андрій Данилко, який переніс ларингіт з ускладненнями, розповів про самопочуття.

Зокрема, музикант тоді відігрував концерти у рамках європейського туру. Однак перед виступом у Неаполі, Данилко захворів на ларингіт, через що у нього зник голос. Концерт музикант зривати не хотів, тож лікар дав йому подвійну порцію ліків. Це допомогло повернути артисту голос, утім дало свої наслідки. У співака стався крововилив у голосову зв'язку. Якщо подібна ситуація повториться, то Данилко ризикує взагалі втратити голос.

Андрій Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Це, звісно, жахливо. Мені завжди дуже шкода організаторів…звісно, форс-мажор такий…У Неаполі я взагалі не розмовляв, довелося вколоти подвійне дозування цього препарату, після якого я, на жаль, взагалі не міг розмовляти. Але я так більше не буду робити ніколи…лише другий тиждень пішов, що я розмовляю, а так я взагалі не розмовляв. Мені лікар сказав: "Андрію, ще одна подібна ситуація, і ти можеш втратити голос назавжди", - розповів співак в інтерв'ю на YouTube-каналі "Голос Америки".

Нині Данилко піклується про здоров'я. Зокрема, співак береже себе та кардинально змінив спосіб життя.

"Я зараз займаюся собою. Я зараз, коли виїжджаю в тур…У мене взагалі за цей місяць були кардинальні зміни в голові: це я робити не буду, це я їсти не буду, до цієї компанії я більше не піду. Тобто треба займатися собою, адже це стало складніше робити", - додав Данилко.

Андрій Данилко

Тим часом російські пропагандисти мають свої версії, що ж відбувається зі здоров'ям співака Андрія Данилка. Росіяни поширюють фейки, що в виконавця нібито проблеми з психікою і він взагалі не може співати. Андрій Данилко з гумором відреагував на закиди пропагандистів.

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