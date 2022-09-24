Андрій Данилко поділився дружнім фото з Лаймою Вайкуле, яка бореться із давньою хворобою

Разом зі своїм колективом Андрій Данилко вирушив у благодійний тур країнами Європи. Перед одним із концертів у Ризі артист зустрівся із латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.

Спільне фото із колегою Данилко оприлюднив на сторінці Верки Сердючки в Instagram. На світлині український артист позує у звичному для себе образі - у чорному худі, з медичною маскою на обличчі та у бейсболці.

Андрій Данилко та Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/v_serduchka

Лайма також підтримала Андрія та з'явилася на фото у чорному вбранні та схожому головному уборі. Однак під ним у співачки помітили ще й пов'язану на голові хустку.

Фани були раді побачити Вайкуле з посмішкою та сяючим виглядом, адже не так давно співачка розповіла, що має серйозні проблеми зі здоров'ям. Лайма попросила шанувальників молитися за неї та не сказала, який саме недуг її переслідує. За інформацією інсайдерів, у артистки стався рецидив онкологічного захворювання, яке вона перенесла у 90-х.

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