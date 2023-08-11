Андрій Данилко показав обійми та кумедні фото з "мамою" Сердючки у Латвії

Нещодавно артисти взяли участь у фестивалі Лайми Вайкуле.
Український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка не так давно взяв участь у фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous.
За традицією, перед виступом Андрій Данилко разом з близькою подругою, акторкою Інною Бєлоконь, яка грає "маму" Сердючки влаштували собі променад. Цього разу друзі гуляли вулицями Юрмали, де відбувався фестиваль.
Данилко на сторінці в Instagram поділився милими фото з прогулянки з Інною Бєлоконь. На світлинах друзі ніжно обіймалися, Андрій показав, як давав інтерв'ю місцевим ЗМІ.
Звісно, не обійшлося й без кумедних фото з "мамою" Сердючки, на яких вони відверто дуркували.
Нагадаємо, що під час виступу Вєрки Сердючки на фестивалі Лайми Вайкуле у залі була присутня Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним. Коли Сердючка співала "Russia goodbye" – Пугачова "порвала" шанувальників своєю реакцією на виступ української зірки.
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