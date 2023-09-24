Андрій Данилко показав "романтичне" фото з "мамою" Сердючки у трояндах

Український артист Андрій Данилко потішив шанувальників свіжим фото зі своєю подругою, акторкою Інною Бєлоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки.

На сторінці в Instagram Данилко розмістив кадр, де вони зображені разом з Бєлоконь десь за кордоном. Друзі позують на балконі готельного номеру і кумедно дивляться у різні боки, нюхаючи троянди.

Андрій Данилко та Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Цим знімком Андрія Данилко оголосив, що Вєрка Сердючка закінчила свій великий благодійний тур містами Америки, Канади та Європи. Також під фотографією артист написав, що наразі вони з командою повертаються до рідної України:

"Наш тур завершено! Дякуємо за ваше тепло та емоції – вони безцінні! Повертаємося додому, до нашої неймовірної України!" – прокоментував фото Андрій Данилко.

Нагадаємо, що після виступу у місті Лос-Анджелес Андрій Данилко потрапив у скандал. Після концерту до артиста в гримерку зайшов російський скандальний артист Рустам Солнцев. Після чого поділився фото з українською зіркою у себе в Instagram. У команді Данилка прокоментували ситуацію та розставили крапки над "і".

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