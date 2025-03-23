Андрій Данилко показав себе юного з Гелею із "СВ-Шоу" та публічно звернувся до неї

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, показав архівні світлини з періоду "СВ-Шоу".

Артист у своєму фотоблогу зробив символічний допис і присвятив його своїй колезі Радмилі Щеголєвій, яка запам'яталася усім як мовчазна помічниця Вєрки Сердючки Геля у "СВ-Шоу". Як виявилося, 23 березня, артистка святкує день народження. Тож шоумен не втратив нагоди і показав їхні знімки з початку 2000-х.

На зображеннях зірок майже не впізнати. Андрій і Радмила постають без гриму та сценічних вбрань під час фотосесії у студії. А на іншій серії вже дуркують у звичних для себе амплуа. Своєю чергою, Данилко дав зрозуміти, що все ще пам'ятає безтурботні часи й адресував іменинниці вітання з вдячністю.

"Радміла! Вітаю тебе з Днем народження! Будь щаслива! Дякую за крутий період нашого життя! Лю…" – замилував шоумен.

Андрій Данилко та Радмила Щеголєва / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко та Радмила Щеголєва / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко та Радмила Щеголєва / Фото: instagram.com/v_serduchka

Водночас таким чином Андрій Данилко спростував чутки про конфлікт з Радмилою, який нібито розгорнувся після завершення їхньої співпраці. Подейкували, що артистка пішла від шоумена не на дуже гарній ноті. Утім, 2020 року Щеголєва сама ж таки спростувала це. Вона пояснила, що насправді пішла з "СВ-Шоу" без скандалів через різке погіршення здоров'я внаслідок шаленого гастрольного графіку й бажання розвиватися в театрі. Тож між Гелею та Вєркою Сердючкою панує мир.

Андрій Данилко та Радмила Щеголєва / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, нещодавно режисер Семен Горов пригадав перше знайомство з шоуменом Андрієм Данилком і чому їхнє спілкування поступово звелося нанівець.

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