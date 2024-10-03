Андрій Данилко показав, як із "мамою" Сердючки та відомим співаком 51-річчя відсвяткував

Артист не влаштовував гучних святкувань, а особливий день провів по-скромному в колі близьких друзів.

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, 2 жовтня відсвяткував день народження.

Артистові виповнився 51 рік. У святковий день знаменитість отримував чимало привітань від близьких, колег, друзів та прихильників. Утім, від гучних святкувань Андрій Данилко відмовився. Зокрема, шоумен зібрав у закладі своїх близьких друзів – колегу Інну Білоконь, яка виступає разом із ним на сцені в образі "мами" Вєрки Сердючки. Також на святі був Дмитро Волканов, який раніше працював "зайчиком" у балеті артиста.

Андрій Данилко, Інна Білоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Зокрема, день народження вони святкували в закладі. Що цікаво, навіть у святковий день Андрій Данилко не відмовився від свого улюбленого образу – чорний спортивний костюм, кепка та захисна медична маска, яку шоумен носить на підборідді.

"Ендрю, з днем народження", - вітали Данилка зі святом Білоконь та Волканов.

Андрій Данилко, Інна Білоконь, Дмитро Волканов / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч святкував день народження. Знаменитості виповнилося 40 років. Шоумен розсекретив, як відгуляв ювілей та який сюрприз йому зробив співак Віталій Козловський.

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