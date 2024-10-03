Андрій Данилко показав, як із "мамою" Сердючки та відомим співаком 51-річчя відсвяткував

Артист не влаштовував гучних святкувань, а особливий день провів по-скромному в колі близьких друзів.
Український шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, 2 жовтня відсвяткував день народження.
Артистові виповнився 51 рік. У святковий день знаменитість отримував чимало привітань від близьких, колег, друзів та прихильників. Утім, від гучних святкувань Андрій Данилко відмовився. Зокрема, шоумен зібрав у закладі своїх близьких друзів – колегу Інну Білоконь, яка виступає разом із ним на сцені в образі "мами" Вєрки Сердючки. Також на святі був Дмитро Волканов, який раніше працював "зайчиком" у балеті артиста.
Зокрема, день народження вони святкували в закладі. Що цікаво, навіть у святковий день Андрій Данилко не відмовився від свого улюбленого образу – чорний спортивний костюм, кепка та захисна медична маска, яку шоумен носить на підборідді.
"Ендрю, з днем народження", - вітали Данилка зі святом Білоконь та Волканов.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч святкував день народження. Знаменитості виповнилося 40 років. Шоумен розсекретив, як відгуляв ювілей та який сюрприз йому зробив співак Віталій Козловський.
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