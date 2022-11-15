Андрій Данилко показав, як під час гастролей розважається з "мамою" Сердючки

Музикант поділився з прихильниками новим контентом.
Український артист Андрій Данилко нині дає благодійні концерти. У музиканта завтра, 16 листопада, запланований виступ у Молдові.
Тож нині співак разом з "мамою" Вєрки Сердючки, з подругою Інною Білоконь, їде до Кишинева. Данилко показав, як із колегою за сценою розважається під час гастролей.
Дорогою до Молдови артисти зупинялися на заправці, де робили безліч кумедних фото. Зокрема, Данилко та Білоконь корчили кумедні гримаси за допомогою паперових стаканчиків.
На одному з фото потішили прихильників дружнім поцілунком.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко продав на благодійному аукціоні у Лондоні легендарне авто музиканта Фредді Мерк'юрі. Артист зізнався, як у нього опинився Rolls-Royce солістка гурту Queen та чи не шкода було його продавати.
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