Андрій Данилко показав, як під час гастролей розважається з "мамою" Сердючки

Український артист Андрій Данилко нині дає благодійні концерти. У музиканта завтра, 16 листопада, запланований виступ у Молдові.

Тож нині співак разом з "мамою" Вєрки Сердючки, з подругою Інною Білоконь, їде до Кишинева. Данилко показав, як із колегою за сценою розважається під час гастролей.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Дорогою до Молдови артисти зупинялися на заправці, де робили безліч кумедних фото. Зокрема, Данилко та Білоконь корчили кумедні гримаси за допомогою паперових стаканчиків.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

На одному з фото потішили прихильників дружнім поцілунком.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко продав на благодійному аукціоні у Лондоні легендарне авто музиканта Фредді Мерк'юрі. Артист зізнався, як у нього опинився Rolls-Royce солістка гурту Queen та чи не шкода було його продавати.

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