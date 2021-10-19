Андрій Данилко показав, як у Стокгольмі записував нову пісню для Вєрки Сердючки

Андрій Данилко показав, як у Стокгольмі записував нову пісню для Вєрки Сердючки

Артист готує музичну бомбу.

Український артист Андрій Данилко не сидить, склавши руки, а продовжує активно розвивати свою кар'єру.

Наразі актор перебуває у Стокгольмі, де встигнув записати нову пісню для Вєрки Сердючки. У своєму Instagram артист розмістив короткий кадр зі студії звукозапису, на якому чутно фрагмент свіжої композиції. Як називається трек, або ж будь-які інші подробиці Данилко розголошувати не став. Зрозуміло, що композиція буде англійською мовою.

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Окрім запису пісні у Стокгольмі Данилко встигнув випити фрешу зі звукорежисером в одному з затишних закладів.

"Дякую за музику. Стокгольм, жовтень, 2021", - підписав фото та відео артист.

Шанувальники, своєю чергою, подякували кумиру за те, що поділився своєю творчістю і зізналися, що з нетерпінням чекають на прем'єру.

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