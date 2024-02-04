Андрій Данилко пояснив, чому на нацвідборі на "Євробачення-2024" сидів з пластиром на щоці

Один з членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024" Андрій Данилко здивував своїм виглядом під час трансляції концерту.

Так, Данилко судив фіналістів нацвідбору в улюбленому чорному спортивному костюмі та кепці з маскою. Втім цього разу свій лук епатажний артист доповнив з обручем на голові у вигляді вушок Мінні Маус та з рожевим бантиком.

Та й це ще не все. Данилко з'явився перед глядачами з пластиром на лівій щоці, з яким просидів всю трансляцію.

Андрій Данилко

Коли ж фани поцікавилися, що з артистом сталося, Данилко віджартувався, що "була п'яна бійка":

"Знаєте, я вам скажу. Як би так сказати… Загалом, була проблема і я її вирішив таким способом. Що не можна було мазати гримом. П'яна бійка у мене була", - відповів Данилко.

Андрій Данилко

Нагадаємо, що 3 лютого під час трансляції фіналу нацвідбору на "Євробачення-2024" Вєрка Сердючка запалила сцену зі своїм бендом. Артистка з колективом виконали хіт Swedish Lullaby.

Загалом як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2024", який цьогоріч вперше транслювали у записі, дивіться у нашій текстовій хроніці.

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