Андрій Данилко пригадав батька-аб'юзера та зізнався, чому у нього немає сім'ї

Український співак та продюсер Андрій Данилко пригадав свого батька, який пиячив та дозволяв собі бити маму артиста.

Знаменитість розповів, що йому в дитинстві доводилося часто телефонувати до поліції. Його батько дозволяв собі хильнути зайвого та підіймати руку на маму. Самого ж Андрія тато не бив. Лише одного разу батько підняв руку на артиста, але потім багато разів перепрошував.

"Тато влаштовував вечірні концерти після опівночі, коли випив. Я завжди боявся цього звуку (стукоту - ред.) в вікно. Це означає - тато. "Свєто, давай побесідуємо". Ось це слово "давай побесідуємо"… Я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, а потім я підриваюся з розкладного ліжка, звідти дістаю маленького стільчика і біжу до таксофона, 02: "Виїжджайте, Рози Люксембург, 57, квартира 11". Ось це я вивчив", - пригадав артист в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Андрій Данилко

Данилко все ж зла на тата не тримає. Утім, артист переконаний, що, ймовірно, у нього немає і не буде сім'ї саме через батька. В Андрія не було прикладу, якою має бути родина.

"У мене навіть питання таке не стояло. Це було і було. Я не суддею був, і в мене не було на нього якоїсь образи... У мене, мабуть, тому і не сталося сім'ї, в мене не було прикладу. Це я зараз розумію", - додав він.

Нагадаємо, Андрій Данилко продає раритетний автомобіль, який колись належав легендарному Фредді Мерк'юрі. Авто розіграють на аукціоні 5 листопада. Тим часом співак вже знає, на що витратити кошти.

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