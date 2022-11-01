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Андрій Данилко пригадав батька-аб'юзера та зізнався, чому у нього немає сім'ї

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Андрій Данилко пригадав батька-аб'юзера та зізнався, чому у нього немає сім'ї

Андрій Данилко

Артист розповів про своє особисте життя.

Український співак та продюсер Андрій Данилко пригадав свого батька, який пиячив та дозволяв собі бити маму артиста.

Знаменитість розповів, що йому в дитинстві доводилося часто телефонувати до поліції. Його батько дозволяв собі хильнути зайвого та підіймати руку на маму. Самого ж Андрія тато не бив. Лише одного разу батько підняв руку на артиста, але потім багато разів перепрошував.

"Тато влаштовував вечірні концерти після опівночі, коли випив. Я завжди боявся цього звуку (стукоту - ред.) в вікно. Це означає - тато. "Свєто, давай побесідуємо". Ось це слово "давай побесідуємо"… Я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, а потім я підриваюся з розкладного ліжка, звідти дістаю маленького стільчика і біжу до таксофона, 02: "Виїжджайте, Рози Люксембург, 57, квартира 11". Ось це я вивчив", - пригадав артист в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Андрій Данилко / ©
Андрій Данилко

Данилко все ж зла на тата не тримає. Утім, артист переконаний, що, ймовірно, у нього немає і не буде сім'ї саме через батька. В Андрія не було прикладу, якою має бути родина.

"У мене навіть питання таке не стояло. Це було і було. Я не суддею був, і в мене не було на нього якоїсь образи... У мене, мабуть, тому і не сталося сім'ї, в мене не було прикладу. Це я зараз розумію", - додав він.

Нагадаємо, Андрій Данилко продає раритетний автомобіль, який колись належав легендарному Фредді Мерк'юрі. Авто розіграють на аукціоні 5 листопада. Тим часом співак вже знає, на що витратити кошти.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
484
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