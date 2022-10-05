Андрій Данилко про президенство Зеленського: "Він припинив хотіти сподобатись"

Андрій Данилко, який зізнався, що у нього не буде сім'ї, поділився, що добре знає президента України Володимира Зеленського і вважає, що він поступає правильно.

Данилко зазначив, що в умовах повномасштабного вторгнення РФ до України Володимир Олександрович поводиться правильно:

"Я дуже добре знаю Зеленського. Я взагалі не дивуюся. Це Вова Зеленський, якого я знаю. Він в цій ситуації вчинив абсолютно правильно. І ця ситуація, як би огидно це не лунало, пішла йому на користь", - сказав Данилко в інтерв'ю DW.

Артист вважає, що на початку, коли Зеленський тільки-но вступив на пост президента, він не знав, як поводитись. Чого не скажеш про нього зараз:

"От він тоді, в самому початку, не знав як поводитись. Він припинив хотіти сподобатись. Те, що властиво артисту. Політик має думати про свій народ, якщо ми говоримо про президента. Володимир Олександрович у цій ситуації поводиться "по-пацанськи", - висловив думку Данилко.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Водночас зірка пригадав своє радянське дитинство та прокоментував, чому Україна не Росія:

"Я раніше цього не помічав, я радянська дитина. Для мене Москва – столиця, я все це пам'ятаю. Я завжди, коли їхав до Росії, почувався злочинцем. Коли заходять ці митники і дивляться на тебе з паузою. Я постійно думав, от зараз вони до чогось причепляться. Я жахливо почувався. Приїжджаючи тоді, мені здавалося, що нема жодної різниці. Але з плином часу це дуже сильно видно. Ми різні люди. Навіть такий момент… Українці, ніби ми можемо створювати. А у росіян частіше за все – вкрасти, запозичити. Вони ж зробили Сердючку теж. Офіційно Сердючка є, вона ще співає "Все будет хорошо", якийсь балет, залишки Надії Бабкіної стоїть. Вони навіть це не можуть вигадати своє", - сказав Данилко.

Нагадаємо, днями Андрій Данилко у вишиванці та з гітарою показав, як відсвяткував день народження у патріотичному стилі. Зірці 2 жовтня виповнилося 49 років.

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