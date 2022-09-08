Андрій Данилко прокоментував поведінку Алли Пугачової та мовчання Лорак і Корольової

Андрій Данилко, який від початку повномасштабного вторгнення росії залишається в Україні, прокоментував той факт, що українські артистки, які живуть і працюють у рф, як-от Ані Лорак та Наташа Корольова, мовчать про війну.

У програмі "І гримнув Грем" Данилко зазначив, що не засуджує цих артисток, однак зрозуміти по-людськи їх не може:

"Вони обрали так. Це їхній вибір. Я ставлюся з розумінням. Я, звісно, це зрозуміти не можу за своїми людськими якостями, але з іншого боку, я розумію – це страх, вони там живуть. Наташа Корольова – я розумію чому… Вона просто мовчить, але дім, це страшно. Я не засуджую нікого, але я це зрозуміти не можу", - сказав Данилко.

Андрій Данилко і Ані Лорак

Водночас він прокоментував й красномовне мовчання російської примадонни Алли Пугачової, яка жодного разу не висловилася про війну рф проти України. Однак зірка усіма іншими способами дає зрозуміти, що виступає проти російського вторгнення до нашої країни. Ба більше, від сім'ї дуже активно виступає чоловік Пугачової Максим Галкін, який активно засуджує дії російської влади та відверто говорить про вторгнення рф до України:

"Вона все правильно робить. У її випадку, я от дивлюся, дуже багатьом я б порадив - краще б вони мовчали, ніж говорили. Мовчання – золото. Мовчання, хтось сказав стосовно Алли Борисівни, здається Артур Гаспарян, вона так красномовно мовчить, - все зрозуміло. Я її дуже поважаю, і коли я бував у важких ситуаціях… Є речі, я їй дуже вдячний. Я її про це не просив, коли вона за мене заступалася на "Євробаченні". Запросила мене, коли я був взагалі заборонений для приїзду. На відкритті "Радіо Алла" ми виступали, їх там всіх паралізувало", - сказав Данилко.

Андрій Данилко і Алла Пугачова

Нагадаємо, що на святковому концерті до Дня Незалежності України Вєрка Сердючка разом з мамою виступила у київському метро на станції "Майдан Незалежності". Тоді ж радник офісу президента Олексій Арестович відверто позалицявся до мами Сердючки.

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