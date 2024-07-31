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Андрій Данилко різко розкритикував путіністку Повалій за її маячню про "звільнення" України

Андрій Данилко різко розкритикував путіністку Повалій за її маячню про "звільнення" України

Андрій Данилко різко розкритикував путіністку Повалій за її маячню про "звільнення" України

Андрій Данилко та Таїсія Повалій

Артист був знайомий зі зрадницею, але після її брехливих заяв розірвав зв'язки.

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – висловився про політичну позицію зрадниці Таїсії Повалій, яка радо підтримує путінський режим.

За словами шоумена, до початку війни в Україні вони з Таїсією мали гарні дружні зв'язки. Втім, після повномасштабного вторгнення його шокувало, як у своїх інтерв'ю запроданка висловлювала своє захоплення від геноциду українців і заявляла про так зване "визволення" України. Водночас Данилко зізнався, що така позиція вже колишньої знайомої його не здивувала, адже цьому, за його словами, передували її зв'язки з політиками, суть яких він не став розсекречувати.

Таїсія Повалій / ©
Таїсія Повалій

"Це для мене дивно. Вони перейшли на той бік, там живуть. У них були певні обставини… Так склалися обставини. Але давати такі інтерв'ю: "Я зраділа, коли почалася війна". Тая сказала, що її прийшли звільняти. У мене немає слів, коли вбивають людей. Я не розумію, як Тая могла таке ляпнути. Розумію ситуацію. Ну вибрала і вибрала, поїхала туди. Це на вашій совісті, так склалися обставини. Ми з нею були завжди в хороших стосунках, але таке сказати", – висловився Данилко в інтерв'ю "И Грянул Грэм".

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко висловився про мовчазну позицію співачки Софії Ротару під час війни та про що вони розмовляли з нею в крайній раз.

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