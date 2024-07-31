Андрій Данилко різко розкритикував путіністку Повалій за її маячню про "звільнення" України

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – висловився про політичну позицію зрадниці Таїсії Повалій, яка радо підтримує путінський режим.

За словами шоумена, до початку війни в Україні вони з Таїсією мали гарні дружні зв'язки. Втім, після повномасштабного вторгнення його шокувало, як у своїх інтерв'ю запроданка висловлювала своє захоплення від геноциду українців і заявляла про так зване "визволення" України. Водночас Данилко зізнався, що така позиція вже колишньої знайомої його не здивувала, адже цьому, за його словами, передували її зв'язки з політиками, суть яких він не став розсекречувати.

Таїсія Повалій

"Це для мене дивно. Вони перейшли на той бік, там живуть. У них були певні обставини… Так склалися обставини. Але давати такі інтерв'ю: "Я зраділа, коли почалася війна". Тая сказала, що її прийшли звільняти. У мене немає слів, коли вбивають людей. Я не розумію, як Тая могла таке ляпнути. Розумію ситуацію. Ну вибрала і вибрала, поїхала туди. Це на вашій совісті, так склалися обставини. Ми з нею були завжди в хороших стосунках, але таке сказати", – висловився Данилко в інтерв'ю "И Грянул Грэм".

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко висловився про мовчазну позицію співачки Софії Ротару під час війни та про що вони розмовляли з нею в крайній раз.

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