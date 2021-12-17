Андрій Данилко розчулив фанів дитячим фото, де йому всього рочок: "Котик солодкий"

Артист згадав дитинство.

Український співак і композитор Андрій Данилко поділився зі своїми прихильниками у фотоблогу світлиною зі свого дитинства, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Фотографія була зроблена у Полтаві - 1974 року. Тоді Данилку був всього рочок. Артист зображений на тлі килима, а в руках тримає іграшку "рибку на колесах".

"Фото з рибою на колесах. Полтава, 1974 р.", - коротко підписав кадр Андрій.

Андрій Данилко в дитинстві / instagram.com/v_serduchka

Така архівна світлина не лишила фоловерів байдужими. Користувачі почали ділитися і своїми спогадами, а хтось просто не втримався від компліментів маленькій майбутній зірці: "У мене була така ж рибка!", "класний килим!", "золота рибка здійснила всі бажання!", "Це знак! Риба в руках дитини – до великих грошей", "який котик солодкий", "адже ніхто і подумати не міг, що це прекрасне маля – майбутня зірка".

Читайте також: