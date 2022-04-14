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Андрій Данилко розповів, де перебуває та чим займається мама Вєрки Сердючки під час війни

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Андрій Данилко розповів, де перебуває та чим займається мама Вєрки Сердючки під час війни

instagram.com/v_serduchka

Інна Бєлоконь залишилася в Україні.

Український артист і автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко розповів, де перебуває та чим займається "мама" Сердючки.

За словами Данилка, його близька подруга, акторка Інна Бєлоконь залишилася в Україні та наразі перебуває у Полтаві. Там Бєлоконь активно займається волонтерською діяльністю.

Вєрка Сердючка з мамою / © instagram.com/v_serduchka
Вєрка Сердючка з мамою / instagram.com/v_serduchka

"Інна перебуває у Полтаві. Ми постійно на телефоні, зідзвонюємося. Вона до себе у будинок взяла з Харкова біженців і на квартиру взяла біженців. Вони там постійно якісь пироги печуть, постійно надсилає мені фото. Я як не зателефоную, вона постійно зайнята. У мене ефір, а вона пироги пече", - сказав артист.

Інна Бєлоконь / © instagram.com/v_serduchka
Інна Бєлоконь / instagram.com/v_serduchka

Зазначимо, що й сам Данилко від першого дня повномасштабної війни Росії проти України веде активну інформаційну війну і інформує якомога більше людей про звірства російських окупантів, які вони чинять з українцями. Окрім того артист фінансово допомагає армії, однак акцентувати на цьому увагу він не захотів:

"Це якось незручно, незручно про це говорити. Напевно, інші можуть знімати себе у супермаркеті, купуючи серветки. Для мене це якось дуже незручно. Ті речі, які ми робимо, якщо це допомагає, то мені достатньо SMS від тих людей, які написали: "Михайловичу, дякую". Я задоволений", - сказав Данилко.

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