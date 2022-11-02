Андрій Данилко розповів, як ходив до бабці, бо його зурочив померлий батько

Український артист, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко відверто зізнався, що свого часу йому довелося звернутися до бабці.

Зірка, який виставив легендарний Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі на аукціоні Сотбі, поділився, що в підлітковому віці дуже заїкався, через що був не надто говірким, бо соромився. Тоді йому порадили звернутися за допомогою до місцевої баби-шептухи у Полтаві, звідки родом Данилко.

Андрій Данилко в дитинстві

Андрій Данилко у школі

"Я ж заїкався дуже сильно, тому майже не розмовляв, тому що я соромився. Мене навіть лікувала бабка. Я не вірив в це. Вона мене викатувала яйцем. Нам порадили. Я зі своєю подругою пішов у Полтаві. Мені було років 15. Я уявляв, що це якась бабця-чаклунка, ні. Відкрила двері наче вчителька молодших класів, доросла, середніх років. Вона там якийсь свій ритуал, виливала на воску. І вона говорить таку фразу, яку я зрозумів за років 20, що вона мала на увазі: "У тебе переляк від людини, якої на цій планеті нема. Вона померла". Я потім зрозумів, що це батько", - відверто зізнався Данилко в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Андрій Данилко

Як раніше розповідав Андрій Данилко, його батько був аб'юзером. Артист зізнався, що чоловік пиячив та дозволяв собі бити його маму. Знаменитість розповів, що йому в дитинстві доводилося часто телефонувати до поліції через "нічні концерти", які влаштовував його батько вдома.

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