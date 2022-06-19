Андрій Данилко розповів, як помирився з сестрою, з якою багато років не спілкувався

Андрій Данилко розповів, як помирився з сестрою, з якою багато років не спілкувався

Український артист Андрій Данилко раніше розповідав, що вже багато років не спілкувався зі своєю старшою сестрою.

А все тому, що колись Галина написала на нього заяву до поліції і звинуватила артиста у викраденні її дитини.

Утім, вони помирилися. Щоправда, за сумних обставин. Сестру та брата зблизила смерть мами. До слова, близька людина Данилка померла на 83-му році життя 2020 року.

"Нас помирила, якщо можна так сказати, смерть мами", - поділився в ефірі телемарафону артист.

Андрій Данилко / Фото: УНІАН

До речі, Данилко також розповів, чи варто забороняти було російську музику у медіа та громадському просторі. За словами Данилка, це абсолютно вірне рішення.

"Це абсолютно вірно, я вважаю. Зараз все дуже загострено. Люди агресивно сприймають, люди не можуть слухати. Це як було з німецькою мовою після війни. Наші бабусі, які були в німецькій окупації, вони німецьку мову навіть чути не могли. Настільки він викликав страх. Тому це абсолютно вірно в цілях безпеки", - додав Данилко.

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