Андрій Данилко розповів про помсту росіян, яка вплинула на його життя

Артисту довічно заборонили перетинати кордон ОАЕ.
Український артист, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко вперше прокоментував довічну заборону на в'їзд до ОАЕ.
Подейкували, що таке рішення влада Еміратів ухвалила після виступу артиста на корпоративі в Дубаї 2022 року. І тоді Данилко зі сцени висловлював свою проукраїнську позицію, а причиною заборони назвали нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". По-перше, виступав артист не на корпоративі, а на концерті, куди могли прийти всі охочі. По-друге, офіційна причина довічної заборони на його перетин кордону ОАЕ не вказана в жодному документі.
Сам Данилко зазначив, що донедавна він навіть не знав про те, що перебуває у "чорному списку" в Еміратах. Втім, впевнений Данилко, тут не обійшлося без впливу російської влади:
"Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів – це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій Росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти", – прокоментував Андрій Данилко.
Артист додав, що він не засмучується через цю заборону і готується й надалі збирати повні зали по всьому світу, підтримувати Україну та висміювати російських пропагандистів.
Нагадаємо, що окрім Андрія Данилка до ОАЕ довічно заборонили в'їзд й російському гумористу Максиму Галкіну, який активно підтримує Україну і виступає проти російської влади.
Читайте також: