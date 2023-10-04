Андрій Данилко розповів, як відсвяткував 50-річчя і показав себе у чотири роки

Український артист, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко 2 жовтня відсвяткував ювілей.

Зірці та символу "Євробачення" виповнилося 50 років. Напередодні свого дня народження Андрій Данилко об’їздив чимало міст Європи і США з концертами на підтримку України.

Обидва тури – європейський та північноамериканський – минули з солдаутами та зібрали тисячі українських прихильників, що наразі розкидані по всьому світу. Повернувшись додому, артист взяв невеличку паузу, щоб видихнути й відновити сили. І, звісно, відсвяткувати початок нового життєвого етапу. До речі, цифрами він геть не переймається:

"Для мене всі ці паспортні цифри не мають жодного значення. Важливі лише внутрішні відчуття, а в душі я й досі почуваюся студентом. Любимо з Інною подуркувати та покепкувати одне з одного. І після 50-ти нічого не зміниться. У мене купа справ і планів, творчих і не тільки, тому паритися через вік у мене немає часу", – ділиться Данилко.

Андрій Данилко та Інна Бєлоконь

Не забув Данилко й про відданих шанувальників і на своїй сторінці в Instagram подякував їм за привітання, а також поділився своїм архівним фото з дитинства, де постає 4-річним хлопчиком.

Андрій Данилко в дитинстві

Зі зрозумілих причин Андрій Данилко не планував гучного святкування. Свій ювілей він провів в колі найближчих друзів і неодмінно загадав заповітне бажання, яким він останні півтора року завершує кожен свій концерт, – щоб закінчилась війна й усі українці нарешті повернулись додому.

Зазначимо, що першим Андрія Михайловича привітав його друг та незмінний продюсер Юрій Нікітін. Цікаво, що цієї осені в їхнього творчого тандему також важлива дата – 26-річчя співпраці, яка розпочалася у вересні 1997 року. Юрій довго думав, що подарувати людині (та ще й такій геніальній людині), в якої є все. Але, врешті-решт, презентував дуже ексклюзивну річ.

Андрій Данилко і Юрій Нікітін

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