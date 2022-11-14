Андрій Данилко розсекретив, чому купував авто Фредді Мерк'юрі та як наважився його продати

Артист також зізнався, що раніше планував зробити з автівкою.

Український співак та продюсер Андрій Данилко багато років тому придбав Rolls-Royce легендарного музиканта Фредді Мерк'юрі.

Співак купив авто на аукціоні у Великій Британії. Музикант хотів його подарувати для музею Фредді Мерк'юрі від України. Так, як виявилося, закладу такого немає, тож автівка просто простояла на стоянці.

"Ми хотіли придбати цю машину для фанатів "Євробачення", які люблять Queen, і подарувати від України для музею Фредді Мерк'юрі в Лондоні… Але щодо музею була брехня, його не виявилося… Я був розчарований і не знав, що робити. Це вимагає обслуговування. Стоянка коштує величезних грошей, де вона і простояла майже 15 років", - розповів музикант "Фактам".

Також артист розповів, що була ідея привезти авто до України. Rolls-Royce у фойє Палацу Україна. Планувалося організувати унікальну виставку. Утім, ідею не вдалося втілити у життя.

"Щоб це була ніби виставка. Сучасний музей, в якому були б речі якихось відомих людей або тих, хто там виступав. Але це було складно. Авто має інше кермо і його сприймають не як раритет, а як транспортний засіб", - поділився Данилко.

Авто музиканту було продавати не шкода, а тим більше для допомоги Україні. Зокрема, і рідні Фредді Мерк'юрі були не проти, аби Данилко продав його.

"Він (племінник Фредді Мерк'юрі – ред.) телефонував, щоб дізнатися історію цієї машини і що з нею зараз. Думаю, що аукціону і всій цій сумі Фредді був би радий. А саме тому, що ця машина принесла комусь допомогу", - наголосив виконавець.

Авто Фредді Мерк'юрі пішло з аукціону: Андрій Данилко розповів на що витратить гроші

Нагадаємо, Андрій Данилко декілька днів тому продав легендарний Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Новим власником став теж українець, а кошти від продажу авто підуть на будівництво центру реабілітації та протезування для людей, які постраждали від ворожих дій окупантів.

Читайте також: