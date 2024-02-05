Андрій Данилко розсекретив своїх фаворитів нацвідбору й кому з учасників дав власні контакти

Один з членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024" Андрій Данилко зізнався, кому з фіналістів конкурсу він особисто поставив найвищі бали під час голосування.

Так, за правилами конкурсу, окрім народного голосування, бали між конкурсантами розподіляє і журі. Зокрема, Андрій Данилко розповів, хто в його особистому списку посів перші три місця. Так, на третьому у шоумена опинився гурт "Ziferblat", на другому – MELOVIN. А ось найвищий бал від зірки отримав дует alyona alyona & Jerry Heil, які й перемогли.

Втім, за словами Андрія, вперше за всю історію суддівства у нацвідборі йому сподобалися усі учасники.

"Мені сподобалися усі виконавці. Вперше, коли дивився інтерв'ю всіх учасників, я не перемикав. Цікаво було почути нове покоління, як вони говорять, та чути, яка у них хороша українська мова. Вони всі виявилися дуже легкими і не закомплексованими. Я згадую себе у 20 років, коли мав комплекс на комплексі. А це покоління – навпаки. Ніхто з них не виступав на "два" чи "три". Усі на "п'ять" і всі добре", - зізнався знаменитість в інтерв'ю Telegraf.

Андрій Данилко

Як розповів шоумен, багатьох фіналістів він втішав, бо розумів стресовість обставин. Ба більше, деяким з них артист дав особистий номер телефону, щоб звертатися з творчих питань.

"Навколо всі такі критики та експерти, які знають, які треба пісні та голоси. І все це подається через негатив. Я бачу і розумію, яку кількість негативу та хейту їм (учасникам - прим. ред.) доводиться переживати – це дуже складно. Ось гурт "Nazva" всі хейтять і критикують. А я їм сказав: "Взагалі нікого не слухайте". Ще до мене звернувся Yaktak. У нього дуже велика фан-база, і він дуже приємна людина. Я дав йому свій телефон, із задоволенням допоможу йому порадою", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко пояснив, навіщо він одягнув вушка Мінні Маус у фіналі нацвідбору.

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