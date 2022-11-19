Андрій Данилко та Інна Бєлоконь влаштували шалені танці у бусі і поцілувалися в губи

Український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, наразі перебуває у благодійному турі Європою.

Зараз актор тримає курс до столиці Болгарії Софії, де 21 листопада дасть концерт. Дорогою туди Данилко разом з "мамою Сердючки", яку грає акторка Інна Бєлоконь, вирішили розважити себе, а разом з тим і шанувальників.

На сторінці в Instagram Данилко розмістив кумедне чорно-біле відео, яке супроводжує хіт 80-х Flames Of Love виконавця Fancy. Ролик був знятий у концертному автобусі Андрія Данилка.

Починається відео з того, що змучені Данилко та Білоконь сидять в автобусі сумні. Щойно лунає трек, артисти починають танцювати, веселитися, а в кінці відео цілуються в губи.

Підписники сторінки Данилка подякували йому за гарний настрій: "Дякую, що повернули на хвилину в "те" життя! Бо мозок перестав згадувати все класне, що було", "дякую за усмішку. Дніпро, нелегко. Живемо, не задаємося. Але як побачила, одразу усміхнулася", "дякую за такий позитив у наш час. Усміхнулася, згадала студентство", "до мурах! Уявляю, як вам важко і сумно, а ви даруєте людям радість!".

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко показав, як дуркував з Інною Бєлоконь дорогою до Молдови. Так, артисти зупинялися на заправці, де робили безліч кумедних фото, якими й поділилися з шанувальниками.

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