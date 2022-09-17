Андрій Данилко у синіх шкарпетках та сланцях показав, як схуднув на 14 кілограм

Український артист і автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко за останній час сильно змінився.

Андрій Данилко, автор Вєрки Сердючки, нещодавно зізнавався, що організував собі режим, як у таборі, аби стежити за своїм здоров'ям.

Графік допоміг артисту почуватися ліпше, та ще й схуднути на 14 кілограм. А днями Андрій Данилко разом з "мамою" Сердючки Інною Бєлоконь вирушив до Латвії, де дасть благодійний концерт.

Андрій Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

Своїми свіжими фото зірка поділився на сторінці в Instagram. На кадрах Андрій зображений в одязі улюбленого чорного кольору, і в блакитних шкарпетках та сланцях. Вбрання артиста підкреслило його схудлу фігуру. "Схуднув, зараз має вигляд студента", - залишають фанати захопливі коментарі під постом кумира.

Андрій Данилко та Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко та Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Втім, більшість фанів Данилка оцінили його шкарпетки: "Треба було один жовтий шкарпеток одягнути", "Небо під колір шкарпеток! Все підібрано до дрібниць", "Ці тапулі зі шкарпетками – це щось", " Шкарпетки під колір неба, як ви так вгадали", "Шкарпетки і сланці – це вже половина концерту".

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко прокоментував поведінку Алли Пугачової та мовчання Ані Лорак і Наташі Корольової.

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