Андрій Данилко у Варшаві вийшов на сцену не в образі Вєрки Сердючки і заспівав Russia goodbye

Благодійний тур Вєрки Сердючки містами Польщі завершився 21 жовтня феєричним концертом у Варшаві.

Артистка також встигла виступити у Кракові та Гданьску. Сердючка організувала цей тур на знак подяки Польщі, яка стала тимчасовим прихистком для сотень тисяч українців, які втекли від російських бомб. Частину коштів, виручених від продажу квитків, Сердючка передасть на потреби постраждалих від війни в Україні та на потреби ЗСУ.

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Цікаво, що концерт Сердючки у Варшаві відкривала співачка ROXOLANA. Минулого вечора зі сцени пролунали топові хіти Сердючки, які знають не лише українці, а й поляки. Всім залом глядачі підспівували Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита".

Вишенькою на торті стала фінальна пісня Dancing Lasha Tumbai. Її Сердючка разом з бендом виконала без сценічних костюмів. Перед присутніми у залі Андрій Данилко з'явився у своєму casual вбранні – чорних світшоті та штанах, а також кепці та масці на підборідді. У фіналі концерту на сцені до Данилка та ROXOLANA доєдналася й співачка Джамала, яка прийшла просто насолодитися концертом колеги. І всі разом співали оновлену версію Dancing Lasha Tumbai – з приспівом Russia goodbye.

Вєрка Сердючка та Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що вперше Андрій Данилко вийшов на сцену не в образі Вєрки Сердючки під час концерту у Ризі місяць тому.

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