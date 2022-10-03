Андрій Данилко у вишиванці та з гітарою відсвяткував день народження у патріотичному стилі

Артист та автор Вєрки Сердючки, Андрій Данилко 2 жовтня відсвяткував свій 49-й день народження.

На сторінці Вєрки Сердючки у Instagram Андрій Данилко поділився світлинами зі свята. Артист вирішив провести вечірку у патріотичному стилі, тому іменинник і гості були у вишиванках.

Данилко обрав стильну сорочку синього кольору з білою вишивкою, а також не забув про свої улюблені аксесуари - чорну медичну маску і бейсболку, щоправда, цього разу вона була не чорна, а жовта і синім написом "UA".

Фото: instagram.com/v_serduchka

Сценічна "мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь для святкування дня народження друга також обрала гарну вишиту сукню жовтого кольору. А ось решта друзів Данилко завітали у синьо-жовтих футболках із українськими аксесуарами.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Разом із компанією Данилко весело проводив час та навіть взяв до рук гітару.

Нагадаємо, раніше сайт TSN.ua показав, як змінювався образ Вєрки Сердючки протягом усієї кар'єри артиста на сцені.

Читайте також: