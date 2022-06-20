Андрій Данилко віддає цінну річ Фредді Мерк'юрі на благодійний аукціон в підтримку України

Український артист Андрій Данилко розсекретив, що збирається виставити на продаж на аукціоні цінну річ, яка колись належала легендарному виконавцю Фредді Мерк'юрі.

Артист свого часу також придбав цю річ на аукціоні. Наразі вона перебуває у Лондоні.

Утім, Данилко вирішив, що настав час її використати з користю. Він збирається продати на благодійному аукціоні автівку, на якій колись їздив Фредді Мерк'юрі. В авто також залишилися парфуми та серветки легендарного виконавця.

Фредді Мерк'юрі

Данилко пообіцяв, що гроші з продажу автівки підуть на допомогу Україні.

"Я не хотів навіть про це говорити. Я колись на аукціоні придбав автівку Фредді Мерк'юрі. Вона досі в Лондоні. І там лежать його парфуми та серветки. І до цієї машини великий інтерес. Я хочу виставити її на аукціон. І отримані гроші з цієї машини я віддам на якусь конкретну історію. От цим зараз займаються люди. І коли буде аукціон, я виставлю її на продаж", - зізнався Данилко в ефірі телемарафону.

Зазначимо, артист також розповів, як помирився зі своєю старшою сестрою, з якою багато років не спілкувався, адже вона колись звинуватила брата у викраденні її дитини.

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