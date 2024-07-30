Андрій Данилко відповів, навіщо звернувся до Пугачової на Юрмалі: "Удар по Росії"

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – прокоментував свою поведінку на сцені в Юрмалі.

Як відомо, на музичному фестивалі Лайми Вайкуле Вєрка Сердючка просто зі сцени вклонилася співачці Аллі Пугачовій і побажала їй здоров'я. Це обурило деяких українців, в той же час ненавистю спалахнули російські засоби масової пропаганди. Після цього Данилко заявив, що він товаришує з артисткою вже багато років поспіль, тож не вбачає нічого сенсаційного у своєму вчинку.

"У чому сенсація? Я привітався зі сцени з людиною, яку люблю. У нас був чудовий спільний період. Ми знімалися в новорічному мюзиклі "За двома зайцями", чудовий період. Ми звикли один до одного. У мене завжди було якесь людське ставлення до неї. Я ніколи не ліз, але перед піснею "Є пропозиція", Інна ("мама" Вєрки Сердючки – прим. ред.) подарувала букет… І що тут за сенсація?", - здивувався Данилко в інтерв'ю "И Грянул Грэм".

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Шоумен не приховує, що захоплюється сміливістю Алли Пугачової. Зокрема, як після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з РФ, покинувши свій розкішний маєток, і перевізши всю родину до Ізраїлю.

"Вона сильна. З одного боку, вони прекрасно жили, могли змовчати, як сиділи собі в замку, як багато роздумує, а ні. Що б там не казали, я на її боці. Вона по відношенню до України… Це такий удар по путінській Росії, її позиція. Вони (росіяни – прим. ред.) заспокоїтись не можуть", - додав Андрій.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко висловився про мовчазну позицію співачки Софії Ротару під час війни. І зізнався, яким був їхній крайній діалог.

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