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Андрій Данилко відповів, навіщо звернувся до Пугачової на Юрмалі: "Удар по Росії"

Андрій Данилко відповів, навіщо звернувся до Пугачової на Юрмалі: "Удар по Росії"

Андрій Данилко відповів, навіщо звернувся до Пугачової на Юрмалі: "Удар по Росії"

Андрій Данилко та Алла Пугачова

Артист пояснив свою прихильність до російської виконавиці.

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – прокоментував свою поведінку на сцені в Юрмалі.

Як відомо, на музичному фестивалі Лайми Вайкуле Вєрка Сердючка просто зі сцени вклонилася співачці Аллі Пугачовій і побажала їй здоров'я. Це обурило деяких українців, в той же час ненавистю спалахнули російські засоби масової пропаганди. Після цього Данилко заявив, що він товаришує з артисткою вже багато років поспіль, тож не вбачає нічого сенсаційного у своєму вчинку.

"У чому сенсація? Я привітався зі сцени з людиною, яку люблю. У нас був чудовий спільний період. Ми знімалися в новорічному мюзиклі "За двома зайцями", чудовий період. Ми звикли один до одного. У мене завжди було якесь людське ставлення до неї. Я ніколи не ліз, але перед піснею "Є пропозиція", Інна ("мама" Вєрки Сердючки – прим. ред.) подарувала букет… І що тут за сенсація?", - здивувався Данилко в інтерв'ю "И Грянул Грэм".

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Шоумен не приховує, що захоплюється сміливістю Алли Пугачової. Зокрема, як після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з РФ, покинувши свій розкішний маєток, і перевізши всю родину до Ізраїлю.

"Вона сильна. З одного боку, вони прекрасно жили, могли змовчати, як сиділи собі в замку, як багато роздумує, а ні. Що б там не казали, я на її боці. Вона по відношенню до України… Це такий удар по путінській Росії, її позиція. Вони (росіяни – прим. ред.) заспокоїтись не можуть", - додав Андрій.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко висловився про мовчазну позицію співачки Софії Ротару під час війни. І зізнався, яким був їхній крайній діалог.

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