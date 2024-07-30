Андрій Данилко висловився про Софію Ротару та яким було їхнє спілкування з нею: "Люди всі різні"

Артист відповів, коли в крайній раз говорив зі співачкою.

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – розповів про спілкування зі співачкою Софією Ротару.

Данилко пригадав розмову, яка сталася між ними у новорічну ніч з 2022 року на 2023. Саме тоді РФ вкотре завдала Україні жахливого ракетного удару. Як зізнається шоумен, тоді виконавиця вперше за тривалий час йому зателефонувала. Він не став розкривати деталі діалогу, але зазначив, що все склалося дуже щиро.

"Ви знаєте, коли був Новий рік і бомбардування, з 2022 на 2023 рік, вона мені зателефонувала. Ніколи не телефонувала. І ми так якось з нею мило поговорили, якось так по-людськи", - поділився Андрій в інтерв'ю "И Грянул Грэм".

За словами зірки, через обстріл їхній настрій був не дуже святковим. Втім, вони знайшли час для душевної розмови, спустившись у підземний паркінг кожен окремо. З часом спілкування звелося до мінімуму, але Данилко час від часу надсилає жарти у їхній з Софією Ротару чат.

"І вона в такому була настрої… Ну жахливо ж все таки... Я її привітав. А я сам був, коли сім разів пролунали вибухи. Тоді був останній раз. Я їй іноді надсилаю якісь картинки, на кшталт "Позитивин". Тричі на день". Таке дурне, але миле. Для розрядки. А так ми не спілкувалися", - зізнався артист.

Андрій Данилко

Також Данилко відреагував на мовчазну позицію щодо війни з боку співачки. На його думку, це залежить від емоційного стану кожної людини, тому судити не береться.

"Люди всі різні. Люди дуже дорослі і можуть погано почуватися. Люди можуть не знати, що сказати. Я тут не суддя", - пояснив Данилко.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко пояснив, чому він виконує російськомовні пісні Вєрки Сердючки під час війни.

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