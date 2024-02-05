Андрій Данилко вперше прокоментував свій образ з вушками Мінні Мауса на фіналі нацвідбору

Один з членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024" Андрій Данилко прокоментував свою появу у суддівському кріслі у незвичному вигляді.

Цьогоріч шоумен судив фіналістів нацвідбору у звичному чорному костюмі та кепці. Втім, глядачі звернули увагу на ще декілька цікавих елементів його образу. Зокрема, обруч на голові у вигляді вушок Мінні Маус з рожевим бантиком. Артист пояснив, що зробив це задля зміни ставлення до нього. Йому захотілося зруйнувати міф, що він занадто серйозний і зробити атмосферу суддівства фіналістів комфортнішою.

Андрій Данилко у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024"

"До мене якесь дивне ставлення. Чи то учасники мене бояться, чи ще якось сприймають. Мені хотілося цими вушками прибрати якусь серйозність. Щоби все це пройшло легше. І це відобразилося на моїх сумних коментарях. Деякі речі мені навіть не хотілося казати. Для мене ця форма суддівства застаріла – більше хочеться підтримати, ніж розбирати, критикувати та скандалити. Я ж взагалі не скандальна людина. Якщо я це роблю, то мене поставили в такі обставини", - розповів в інтерв'ю Telegraf зірка.

Андрій Данилко у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024"

До того ж вже тривалий час Данилко носить на підборідді чорну маску. Він зізнався, що ладен був і позбутися її, однак раніше дав обіцянку зробити це після перемоги.

"Я сказав ще на початку війни, коли я мав по десять ефірів на день, що зніму її після нашої перемоги. Тоді я не розумів, що ця війна затягнеться. Здавалося, що все буде набагато швидше, але вийшло як вийшло. Я готовий зняти її прямо зараз, але раз пообіцяв, то пообіцяв. Вже почали говорити про те, що я за нею ховаюсь. Але Сердючка виступає без маски", - додав Андрій.

До речі, Андрій Данилко просто під час прямого ефіру шоу результатів нацвідбору зізнався, чому він сидів з пластиром на щоці.

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