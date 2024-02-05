Андрій Данилко вперше прокоментував свій образ з вушками Мінні Мауса на фіналі нацвідбору

Артист пояснив, навіщо йому був такий незвичний образ під час суддівства.
Один з членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024" Андрій Данилко прокоментував свою появу у суддівському кріслі у незвичному вигляді.
Цьогоріч шоумен судив фіналістів нацвідбору у звичному чорному костюмі та кепці. Втім, глядачі звернули увагу на ще декілька цікавих елементів його образу. Зокрема, обруч на голові у вигляді вушок Мінні Маус з рожевим бантиком. Артист пояснив, що зробив це задля зміни ставлення до нього. Йому захотілося зруйнувати міф, що він занадто серйозний і зробити атмосферу суддівства фіналістів комфортнішою.
"До мене якесь дивне ставлення. Чи то учасники мене бояться, чи ще якось сприймають. Мені хотілося цими вушками прибрати якусь серйозність. Щоби все це пройшло легше. І це відобразилося на моїх сумних коментарях. Деякі речі мені навіть не хотілося казати. Для мене ця форма суддівства застаріла – більше хочеться підтримати, ніж розбирати, критикувати та скандалити. Я ж взагалі не скандальна людина. Якщо я це роблю, то мене поставили в такі обставини", - розповів в інтерв'ю Telegraf зірка.
До того ж вже тривалий час Данилко носить на підборідді чорну маску. Він зізнався, що ладен був і позбутися її, однак раніше дав обіцянку зробити це після перемоги.
"Я сказав ще на початку війни, коли я мав по десять ефірів на день, що зніму її після нашої перемоги. Тоді я не розумів, що ця війна затягнеться. Здавалося, що все буде набагато швидше, але вийшло як вийшло. Я готовий зняти її прямо зараз, але раз пообіцяв, то пообіцяв. Вже почали говорити про те, що я за нею ховаюсь. Але Сердючка виступає без маски", - додав Андрій.
До речі, Андрій Данилко просто під час прямого ефіру шоу результатів нацвідбору зізнався, чому він сидів з пластиром на щоці.
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