Андрій Данилко вперше прокоментував виступ переможців нацвідбору гурту Ziferblat

Найбільш відома представниця України на "Євробаченні", VERKA SERDUCHKA, а точніше артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вперше прокоментував цьогорічний нацвідбір на "Євробачення-2025".

Так, у Києві відгримів нацвідбір на "Євробачення-2025", де шляхом голосування було визначено переможця. Ним став гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Саме вони будуть представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі у Швейцарії.

Андрій Данилко / Фото: особистий архів

Редакція ТСН.ua не могла не поцікавитися у Андрія Михайловича, чи дивився він цьогорічний нацвідбір, і як йому пісня і номер переможця. Наш телефонний дзвінок, судячи з усього, розбудив артиста, бо його голос був достатньо сонним. Але Андрій Данилко відповів одразу, і у своїй відповіді був досить стриманим. На запитання, як йому в цілому виступи конкурсантів, номер гурту Ziferblat, коментування цьогорічного журі і робота Тіни Кароль у ролі музичної продюсерки, Данилко лаконічно відповів: "Потужно".

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Нагадаємо, інші українські зірки також прокоментували результати нацвідбору і зокрема переможців.

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