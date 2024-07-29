Андрій Данилко вперше відповів на хейт, чому співає російською під час війни: "Чому маю себе ламати?"

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – відреагував на закиди щодо мови його виступів.

Так, артист неодноразово потрапляв у скандали, які розгорталися довкола його російськомовного репертуару, який він виконує під час повномасштабного вторгнення на концертах. Данилко заявив, що не реагує на закиди про "мову агресора" та вважає російську мову простим засобом для комунікації.

"Якби не російська мова, як би я міг розмовляти із Лаймою Вайкуле (на фестивалі у Юрмалі - прим. ред.)? Вона не знає української, а я не знаю латиської. У мене є своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: "А може, агресор розмовляє російською?". Мова дана для комунікації. Пісні здебільшого написані мною. Я сам з Полтави, там суржик, я навіть колись цього соромився. І зараз кажу, що це особливість нашої області. Чому я маю себе ламати? Я наголошую, що мова дана для того, щоб ми розуміли один одного. А її використовують у політичних цілях", - розповів Данилко в інтерв'ю "LTV Ziņu dienests".

Андрій Данилко

Водночас шоумен погоджується, що може не мати рації. І додає, що потрібен час на поступовий перехід на українську мову. І повертаючись до російськомовного репертуару Вєрки Сердючки, артист зазначає, що деякі пісні не може перекласти українською через втрату сенсу.

"Я можу в очах інших не мати рації. Кажуть, що це тригерить. Я розумію, що складний час, люди дуже складно живуть. Психіка порушена, всі дуже роздратовані. І тоді напевно, не приходьте на ці концерти. Спеціально перекладати те, що не перекладається, то вже буде не те. Коли мене ще примушують… Це вроджене почуття протиріччя. Не потрібно мене змушувати. Мова – це поступово, це еволюція. Має пройти час. Новому поколінню, гадаю, буде легше", - додав автор Сердючки.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка нещодавно виступила на музичному фестивалі у Юрмалі й публічно звернулася до Алли Пугачової, яка сиділа в залі.

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

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