Андрій Данилко вперше вийшов на сцену не в образі Вєрки Сердючки і заспівав Russia goodbye

Артист Андрій Данилко днями вирушив до Латвії, де в столиці Ризі дав благодійний концерт разом зі своїм бендом.

Виступ відбувся на концертному майданчику Wondersala. Попри не надто сприятливі погодні умови – почався дощ, поціновувачі творчості Данилка навіть і не думали розходитися. Фани танцювали і співали разом з улюбленим артистом у дощовиках.

Під час концерту Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав свої найвідоміші хіти "Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита". Протягом концерту виступ Сердючки супроводжували написи на величезному екрані: "х*й війні", "fuck the war". Такі самі написи були на футболках колективу Данилка.

Зазначимо, що на глядачів на цьому концерті чекав сюрприз. Просто на сцені Сердючка зняла з голови свою зірку і хутко побігла за лаштунки.

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А згодом Андрій Данилко вперше не в образі Вєрки Сердючки вийшов на сцену. Артист був одягнений у штани та світшот улюбленого чорного кольору, та в невід'ємних аксесуарах свого образу – чорній кепці та масці на підборідді:

"Ніколи так швидко не переодягався. Я вперше це роблю. Тільки завдяки вам. Russia Goodbye", - сказав Данилко.

Після цього Андрій виконав свій легендарний хіт на новий лад Dancing Lasha Tumbai і вперше зі сцени пролунало Russia goodbye.

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Зазначимо, що вже сьогодні, 18 вересня, концерт Вєрки Сердючки відбудеться у Вільнюсі.

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