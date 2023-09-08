Андрій Данилко показав, як з "мамою" Вєрки Сердючки порозважався в аеропорту Чикаго

Український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, разом зі своєю сценічною "мамою" Інною Бєлоконь приїхав до Чикаго.

Між своїми концертами у Сполучених Штатах артисти не втрачають нагоди прогулятися та зробити декілька фото на згадку. Так, Данилко показав, як разом з Бєлоконь розважався в аеропорту. Кумедними світлинами з подорожі артист поділився на сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

Музиканти прогулялися по будівлі аеропорту по приїзду до міста. На одному з фото Данилко ніжно приобійняв "маму" Сердючки, а на іншому кадрі втомлені після перельоту артисти присіли перепочити біля інформаційної стійки.

Андрій Данилко та Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко та Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

І вже по традиції, Данилко та Бєлоконь повеселили шанувальників кумедними світлинами. Акторка, дивлячись просто у камеру, показала язика та знак "peace".

Андрій Данилко та Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, що днями артисти вже встигли дати концерт у Маямі. Просто зі сцени Вєрка Сердючка під гучні оплески залу побажала Путіну "здохнути".

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