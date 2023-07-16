Андрій Данилко з "мамою" Вєрки Сердючки разом показалися у соняшниковому полі

Український артист Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, показався зі своєю сценічною мамою Інною Бєлоконь.

У своїх соціальних мережах зірки поділилася сонячними світлинами разом. Данилко та Бєлоконь позували у полі соняшників, а компанію артистам склав пухнаста "подружка" - шпіц на ім'я Галя.

"Інна, Галя, Андрій. Фото в соняшниках", - підписав фото Данилко на сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

Андрій Данилко та Інна Бєлоконь / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Як завжди, артист не зрадив своєму звичному образу та одягнув чорну спортивну кофту, кепку та вже знайомий аксесуар, який залишився з ним з часів коронавірусу - чорну захисну маску. Інна також була одягнена під стать колеги - вона позувала серед квітів у чорній сукні оверсайз.

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