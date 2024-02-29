Андрій Данилко замилував дитячим фото з чубчиком та чарівною усмішкою

Виконавця засипали компліментами.
Український артист, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко вдався у спогади та показав, який вигляд мав у дитинстві.
У своєму Instagram артист опублікував архівний чорно-білий знімок, на якому він постає ще зовсім маленьким. Майбутній співак позував перед камерою у білій сорочці. Зокрема, маленький Андрій Данилко, у якого тоді був чубчик, демонстрував чарівнику усмішку.
Виконавець не став вказувати, коли саме було зроблене фото. Натомість він запропонував шанувальникам відгадати рік.
"А вгадає хтось рік?" – коротко підписав архівний знімок Андрій Данилко.
У коментарях шоумена просто засипали компліментами. Користувачі зазначили, що Андрій Данилко у дитинстві був неабияким красенем, а його усмішка просто заворожує.
- Яка булочка з корицею! І не важливо, який рік, якщо зараз все той самий погляд!
- Просто янгол! Коли дивишся на таке миле фото, то мимохіть усміхаєшся цьому хлопчику!
- Дякую вам за фото! Які приємні емоції! Одразу усмішка на обличчі від споглядання!
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показала, який вигляд мала у дитинстві. Також знаменитість поділилася кадрами зі свого випускного в Криму.
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