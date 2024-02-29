Андрій Данилко замилував дитячим фото з чубчиком та чарівною усмішкою

Український артист, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко вдався у спогади та показав, який вигляд мав у дитинстві.

У своєму Instagram артист опублікував архівний чорно-білий знімок, на якому він постає ще зовсім маленьким. Майбутній співак позував перед камерою у білій сорочці. Зокрема, маленький Андрій Данилко, у якого тоді був чубчик, демонстрував чарівнику усмішку.

Виконавець не став вказувати, коли саме було зроблене фото. Натомість він запропонував шанувальникам відгадати рік.

"А вгадає хтось рік?" – коротко підписав архівний знімок Андрій Данилко.

Андрій Данилко в дитинстві / Фото: instagram.com/v_serduchka

У коментарях шоумена просто засипали компліментами. Користувачі зазначили, що Андрій Данилко у дитинстві був неабияким красенем, а його усмішка просто заворожує.

Яка булочка з корицею! І не важливо, який рік, якщо зараз все той самий погляд!

Просто янгол! Коли дивишся на таке миле фото, то мимохіть усміхаєшся цьому хлопчику!

Дякую вам за фото! Які приємні емоції! Одразу усмішка на обличчі від споглядання!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показала, який вигляд мала у дитинстві. Також знаменитість поділилася кадрами зі свого випускного в Криму.

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