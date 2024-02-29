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Андрій Данилко замилував дитячим фото з чубчиком та чарівною усмішкою

Андрій Данилко замилував дитячим фото з чубчиком та чарівною усмішкою

Андрій Данилко

Виконавця засипали компліментами.

Український артист, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко вдався у спогади та показав, який вигляд мав у дитинстві.

У своєму Instagram артист опублікував архівний чорно-білий знімок, на якому він постає ще зовсім маленьким. Майбутній співак позував перед камерою у білій сорочці. Зокрема, маленький Андрій Данилко, у якого тоді був чубчик, демонстрував чарівнику усмішку.

Виконавець не став вказувати, коли саме було зроблене фото. Натомість він запропонував шанувальникам відгадати рік.

"А вгадає хтось рік?" – коротко підписав архівний знімок Андрій Данилко.

Андрій Данилко в дитинстві / © instagram.com/v_serduchka
Андрій Данилко в дитинстві / Фото: instagram.com/v_serduchka

У коментарях шоумена просто засипали компліментами. Користувачі зазначили, що Андрій Данилко у дитинстві був неабияким красенем, а його усмішка просто заворожує.

  • Яка булочка з корицею! І не важливо, який рік, якщо зараз все той самий погляд!
  • Просто янгол! Коли дивишся на таке миле фото, то мимохіть усміхаєшся цьому хлопчику!
  • Дякую вам за фото! Які приємні емоції! Одразу усмішка на обличчі від споглядання!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показала, який вигляд мала у дитинстві. Також знаменитість поділилася кадрами зі свого випускного в Криму.

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