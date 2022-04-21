Андрій Данилко "засмутився" через заборону в'їзду до Росії: "На похороні Путіна не зможу бути"

Андрій Данилко "засмутився" через заборону в'їзду до Росії: "На похороні Путіна не зможу бути"

Знаменитість додав, що має ще шанс у 98 років пройтися Червоною площею.

Український артист і автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко, який також опинився у російському "чорному списку", прокоментував заборону на в'їзд до РФ протягом 50 років.

В інтерв'ю The Insider зірка зізнався, що єдина причина, чому він засмутився, бо тепер не зможе відвідати похорон Володимира Путіна.

"Я не дуже засмутився, бо скрізь я там був: у Мавзолеї був, у Кремлі був, на Лужниках виступав, що мені там дивитися. Єдине, що ось на похороні у Путіна не зможу бути", – заявив він.

Знаменитість також додав, що має ще шанс за 50 років з паличкою пройтися Червоною площею. До слова, тоді йому буде 98.

"Мені телефонують і кажуть, що заборона на 50 років… Я починаю рахувати і дивлюся, що усі там молодші… І думаю, я що у списку найстарший? Потім побачив прізвище лікаря Комаровського. Я так підрахував, що маю шанс через 50 років з паличкою пройтися Червоною площею", — додав Данилко.

Нагадаємо, у Мережі з'явився повний список українських артистів, журналістів та блогерів, яким заборонено в'їзд до Росії до 2072 року. Зокрема, у найближчі 50 років до Росії не зможуть потрапити Дмитро Монатік, Макс Барських, Світлана Лобода, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Потап, Іван Дорн, Святослав Вакарчук, Настя Каменських, Аліна Паш та багато інших.

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